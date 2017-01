Publikuar | 09:00

Gjatë ditës së hënë, moti mbi vendin tonë parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta.

Era pritet te jete me drejtim Veri-Veriperëndim 1-25m/sek, shoqëruar me mjegulline nëpër lugina. Deti do të jetë i forcës 6 më lartësi vale 5 metër. Temperaturat parashikohen të jenë: