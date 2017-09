Partizani i papërshtatur me lojen e Iuliano

Publikuar | 23:45

Nuk janë përshtatur ende më lojën që kërkon të aplikojë trajneri i ri. Kjo ndoshta është arsyeja më e vlefshme e rezultateve të dobëta të tre javëve të para të Partizanit. E zbuloi këtë në mënyrë të pavullnetshme kapiteni i të kuqve Idriz Batha.

“Iuliano kërkon të luhet më shumë vertikalisht dhe më shpejt. Duhet ta praktikojmë më shumë edhe si lojë dhe për t’u shkrirë më shumë me njeri-tjetrin. Edhe me Kukësin u pa deri diku që ekipi filloi të harmonizohet pak me njëri-tjetrin, përjashto ndeshjen në Korçë që u bë një ndeshje tensioni dhe ndoshta çaloi pak edhe loja e skuadrës.”

Por kjo për Bathën nuk nënkupton që në skuadër janë të pakënaqur me drejtuesit e rinj të ekipit

“Ekipi po stërvitet mirë dhe të gjithë jemi të kënaqur me njëri-tjetrin edhe trajneri me ne, edhe ne me trajnerin.”

Pasi i kërkoi falje tifozëve për tre ndeshjet e para batha premtoi se ndryshimi do të shihet duke filluar që nga ndeshjet e radhës. Partizani do të përballet në ndeshjen e kthimit të turit të parë të kupës me Naftëtarin. Të parën e ka fituar thellë 6-1, ndërsa në kampionat do të vizitojë Lushnjën./Tv Klan