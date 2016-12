Partizani surprizon Skënderbeun, e mund në shtëpi

Publikuar | 19:24

Partizani fitoi në Korçë dhe shkëputet me 3 pikë më shumë në vendin e dytë. Ndeshje tejet emocionuese në të cilën fitoi vullneti për sukses i futbollistëve kryeqytetas dhe strategjia e Starovës.

Partizani e pa veten shumë shpejt në dizavantazh. Në minutën e 11 James shënoi për Skënderbeun. Reagimi erdhi në kohë dhe u konkretizua nga Ekuban që këmbënguli deri në fund të aksionit. N

ë pjesën e dytë Starova përforcoi mbrojtjen dhe mesfushën duke ushtruar më shume presion ndaj Skënderbeut megjithatë ishin korçarët që rrezikuan duke goditur traversën.

Presioni i ushtruar ndaj Skënderbeut solli edhe gabimin e mbrojtësve korçarë. Një top i nisur nga portieri Alban Hoxha nuk u ndal siç duhet nga Jashanica që i dha mundësinë Ekuban të shënojë golin e dytë.

Mundësia e artë për Partizanit për ta mbyllur ndeshjen, u çua dëm nga Renaldo Fili i cili i vetëm me Orges Shehin nuk mundi të çojë topin në rrjetë. Tashmë me një pikë më pak se Kukësi, Partizani është më pranë objektivit për titull.

Më herët Kukësi barazoi me 2 – 2 me Luftëtarin në Gjirokastër. Një përballje plot emocione.

Në takimet e tjera Tirana barazoi pa gola me Vllazninë në Shkodër. Korabi mundi 1 – 0 Flamurtarin, ndërsa Teuta fitoi 2 – 0 në fushën e Laçit. Ndeshja kryesore e javës së 18 mes Skënderbeut dhe Partizanit do të nisë në orën 17:00 në Korçë. Këto takime i japin fund fazës së dytë dhe Superliga do të pushojë për 1 muaj./ TV KLAN