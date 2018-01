Pas denoncimit të Stop, shkarkohet punonjësi i Hipotekës që mori ryshfet

Publikuar | 23:11

Pas denoncimit të rastit korruptiv në Hipotekën e Vlorës, kryeregjistruesi Elion Semanaj urdhëroi shkarkimin nga detyra të punonjësit të ZVRPP Vlorës, Patriot Deraj, specialist IT.

Në një njoftim për mediat, bëhet me dije se Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të bëjë edhe kallëzim në Prokurori për punonjësin e Hipotekës në Vlorë, që u filmua me zë dhe figurë duke marrë 500 mijë Lekë të vjetra për t’i dhënë një qytetari çertifikatën e pronësisë së tokës së tij.

Kamera e fshehtë u denoncua nga emicioni investigativ “Stop” që transmetoi pamjet se si juristi i Hipotekës në Vlorë refuzonte t’i jepte qytetarit çertifikatën e pronësisë. Për plot 4 vite kjo situatë nuk kishte marrë zgjidhje. Por, pas ryshfetit prej 500 mijë Lekësh të vjetra, çështja u zgjidh. /tvklan.al