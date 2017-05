PD konfirmon kandidatin për kryebashkiak të Kavajës

Publikuar | 17:59

Partia Demokratike ka konfirmuar kandidatin e saj për kryetar të Bashkisë së Kavajës.

“Konfirmohet zyrtarisht, Isa Sakja kandidati i PD për Bashkinë e Kavajës”, tha zyra e selisë blu.

Sakja, në të njëjtën kohë, është edhe kryetar i PD-së në Kavajë.

Zgjedhjet në Bashkinë e Kavajës do të zhvillohen më 25 qershor, në të njëjtën ditë me zgjedhjet e përgjithshme parlamentare.

Fillimisht zgjedhjet ishin caktuar të mbahen më 7 Maj, por Partia Socialiste tërhoqi kandidatin e saj nga zgjedhjet që ishin bojkotuar nga PD.

E shtuna e 27 Majit është afati i fundit për të dorëzuar emrat e kandidatëve për këto zgjedhje dhe burime të Televizionit Klan pranë Partisë Socialiste bëjnë të ditur se socialistët do të përfaqësohen me Dorian Muratin në këtë garë, duke hequr dorë nga kandidatura e Klodian Shehit, i cili u regjistrua për zgjedhjet e 7 Majit, e që aktualisht drejton Bashkinë pas largimit të Elvis Roshit.

LSI-ja ndërkohë do të përfaqësohet në këto zgjedhje me Maksim Konën, në një lëvizje surprizë pasi në zgjedhjet e mëparshme kishin mbështetur kandidatin e Partisë Socialiste.

Në dy përballjet e fundit elektorale në këtë Bashki, në zgjedhjet e 2011 dhe ato të 2015, rezultatet e arritura nga të 3 forcat e bëjnë të vështirë të bësh një parashikim për fituesin.

Në garën e 2011, PS, edhe pse fitoi drejtimin e Bashkisë, mori me pak vota për Këshill, ku PD ishte në avantazh me afro 4 %, krahasuar me PS, ndërsa LSI në koalicion me PD në ato zgjedhje, arriti të marrë vetëm afro 7% të vota politike.

Por ndërkohë 4 vite me pas vota direkte për këtë force po në Bashkinë e Kavajës u llogarit në afro 16%, kjo edhe për shkak të ndarjes së re territoriale, që i jepte një shtrirje më të re kësaj Bashkie.

Ndërsa dy partitë e mëdha, sërish edhe pse në diferencë të madhe sa i takon votës për kandidatët, në votën për këshillat ishin larg njëra – tjetrës me vetëm afro 3%, tashmë në favor të socialistëve.