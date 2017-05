PD-ja pritet të dërgojë Kryeministrit emrat e ministrave

Publikuar | 15:34

Partia Demokratike pritet t’i dërgojë kryeministrit Rama propozimet e saj për emrin e zv/kryeministrit, 6 ministrave teknikë dhe krerët e drejtorive për të cilët janë pjesë e marrëveshjes politike të firmosur nga të dyja palët.

Nëse kryeministri Rama do të bjerë dakord me këto propozime atëherë lista me emrin e zv/kryeministrit, ministrave teknikë dhe krerëve të drejtorive do t’i dërgohet për dekretim Presidentit të Republikës.

Pas dekretimit nga kreu i shtetit emrat e propozuar do të shkojnë për votim në një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit, në të cilën do të votohen edhe Komisionet e Vetting-ut sipas dakordësisë mes dy palëve.

Dita kur do të zhvillohet kjo seancë nuk është vendosur ende por me shumë gjasë kjo seancë do të zhvillohet të hënën e javës që vjen./Tv Klan