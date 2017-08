PD reagon për aksidentin me vdekje: Deputeti Rakipi u largua nga vendngjarja, prishi provat

Publikuar | 15:55

Partia Demokratike kërkon zbardhjen e plotë dhe transparente të aksidentit me vdekje që shkaktoi deputeti i PDIU-së Aqif Rakipi. Përmes një deklarate dërguar mediave, PD thotë se ka dyshime që ngjarja po përpiqet të manipulohet.

Partia Demokratike deklaron se deputeti Rakipi ka prishur provat pasi është larguar nga vendi i ngjarjes.

Deklarata e Partisë Demokratike:

Partia Demokratike kërkon zbardhje dhe transparencë të plotë të një ngjarjeje të ndodhur sot në orët e para të mëngjesit, ku të dhënat janë se deputeti Aqif Rakipi ka aksidentuar për vdekje me makinë një person.

Ka dyshime serioze se ngjarja po përpiqet të mbahet e fshehtë dhe të manipulohen provat dhe vendngjarja në favor të deputetit që njihet si mik i ngushtë i kryeministrit Rama.

Partia Demokratike i kërkon Policisë së Shtetit të bëjë publike ngjarjen dhe i kërkon prokurorisë hetim të plotë e të pandikuar politikisht. Të dhenat janë se deputeti mik i Ramës ka qënë me shumë shpejtësi kur ka përplasur për vdekje personin dhe është larguar edhe nga vendngjarja me makinën e tij. Prishja e vendngjarjes do t’ju sjellë vështirësi eksperteve në përcaktimin e shkaqeve te aksidentit. Për këtë arsye PD kërkon hetim e përgjegjësi të plotë para ligjit për deputetin dhe drejtesi për viktimën.