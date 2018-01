Pence: Amerika është me popullin e Iranit

Publikuar | 10:15

Nënpresidenti i Shteteve të Bashkuara, Mike Pence shprehu solidaritetin me protestuesit iranian duke thënë se regjimi i atij vendi është i rrezikshëm për popullin e vet dhe në arenën ndërkombëtare. Zoti Pence foli në një intervistë për bashkëpunëtoren e Zërit të Amerikës, Greta van Susteren.

Nënpresidenti Pence tha se nuk duhet harruar se Irani është një nga vendet kryesore që sponsorizon terrorizmin në botë dhe se regjimi jo vetëm që shtyp dhe i mohon të drejtat popullit të vet, por eksporton gjithashtu terroristë në gjithë rajonin dhe vazhdon të jetë një forcë destabilizuese e rrezikshme.

“Kur populli i Iranit ngrihet në këmbë dhe kërkon ndryshim, çdo amerikan që do lirinë dhe të gjithë ata që duan lirinë në gjithë botën duhet të ndjehen të frymëzuar”, tha nënpresidenti.

Pence vlerësoi përgjigjen e administratës së tanishme ndaj protestave, duke thënë se ish-presidenti Barack Obama nuk kishte shprehur të njëjtën mbështetje në kohën e revolucionit të gjelbër në Iran.

“Mbështetja e qartë që Presidenti Trump ka shprehur për protestuesit që po ngrihen në qytete në gjithë Iranin është dramatike dhe mendoj se është në përputhje me rolin e Amerikës në botë si kampione e lirisë”.

Nuk është hera e parë që ish-Presidenti Obama kritikohet se heshti përballë protestave të 2009-ës, pasi presidenti i atëhershëm Mahmoud Ahmadinejad deklaroi se kishte fituar në zgjedhjet ku kishte rikandiduar. Kundërshtari i tij kryesor Mir Hossein Moussavi tha se në zgjedhje kishte pasur shkelje të shumta. Fitorja e Ahmadinejadit u shpall më 13 qershor. Më 15 qershor protestat e drejtuara nga Moussavi ishin bërë më masivet që nga Revolucioni i vitit 1979.

Presidenti Obama foli atë ditë duke thënë se i takonte popullit të Iranit të vendoste, por gjithashtu e dënoi dhunën. Ai foli edhe disa ditë më pas.

Nënpresidenti Pence tha në intervistën për Zërin e Amerikës se ish-presidenti Obama foli vetëm pasi Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati miratuan rezoluta ku mbështeteshin protestuesit.

Pence foli për “kontrast mes heshtjes dhe dështimit për të mbështetur lirinë në administratën e kaluar dhe qëndrimit të pakompromis të Presidentit Trump për të qenë në krah të popullit kurajoz të Iranit”.

“Ne do të vazhdojmë t’i mbështesim jo vetëm me fjalë por ndërsa sjellin ndryshim në vend. Mund t’ju garantoj se Shtetet e Bashkuara dhe bota më gjerë qëndrojnë me popullin e Iranit që do një të ardhme më të mire, më të begatë dhe më të lirë”.

I pyetur se pse nuk kishte përmendur pasoja të mundshme për regjimin Iranian në kohën e protestave të vitit 2009, ish-presidenti Obama kishte thënë se nuk dihej ende se si do të shkonin ngjarjet.

I pyetur se çfarë janë të gatshme Shtetet e Bashkuara të bëjnë për të mbështetur protestuesit, nënpresidenti Pence, tha se si Shtetet e Bashkuara, edhe vendet e tjera mund të bëjnë shumë nëse populli I Iranit vazhdon të ngrihet kundër ideologjisë radikale që ka marrë prej dekadash kontrollin e vendit.

Ai kritikoi gjithashtu marrëveshjen bërthamore me Iranin, të cilën administrata aktuale nuk e ricertifikoi. Zoti Pence tha se marrëveshja nuk solli një qëndrim më të moderuar nga Irani.

“Shpresa ime është që njerëzit që po dalin në rrugët e Iranit ta dinë që nën udhëheqjen e Presidentit Donald Trump, ata nuk janë të vetëm, se populli amerikan është me ta dhe nëse vazhdojnë të tregojnë kurajon e bindjeve të tyre dhe përqafojnë një të ardhme të lirë dhe demokratike, Amerika dhe bota do të jetë me ta”.

Në lidhje me Korenë e Veriut dhe mesazhet në Twitter të Presidentit Trump sipas së cilave, “butoni i tij bërthamor është më i madh” se ai i Kim Jong Unit, zoti Pence tha se Presidenti Trump ka shënuar përparim të dukshëm me Korenë e Veriut.

“Presidenti Trump e ka bërë të qartë se Amerika refuzon të frikësohet, Amerika nuk do të kërcënohet dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka arritur të ushtrojë një trysni të pashembullt ekonomike dhe diplomatike ndaj Koresë së Veriut”.

Nënpresidenti Pence tha se presidenti e ka bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara kanë aftësinë të mbrojnë popullin e vet, përtej çdo imagjinate të Koresë së Veriut, por shtoi se ai e ka bërë të qartë se nëse Koreja e Veriut do të braktisë ambiciet për raketa bërthamore dhe balistike, nëse i mbyllin këto programe “ka shanse për një zgjidhje paqësore”./VOA