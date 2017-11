Përcaktohen 32 finalistët e Botërorit

Publikuar | 13:40

32 finalistët e Kupës së Botës 2018 janë konfirmuar. Peruja ishte ekipi i fundit që siguroi pjesëmarrjen në botërorin që do të mbahet verën e ardhshme në Rusi.

FIFA publikoi edhe ndarjen në vazo duke u bazuar në renditjen e muajit Tetor. Përjashtim në këtë vendosje bën vetëm Rusia si vend organizator dhe është pjesë e vazos së parë. Koka grupi do të jenë edhe Gjermania, Brazili, Portugalia, Argjentina, Belgjika, Polonia dhe Franca.

Në vazon e dytë gjejmë përfaqësuese si Spanja dhe Anglia, ndërsa Islanda debutuese është në të tretën. Tjetër ekip që do të marrë pjesë për herë të parë është Panamaja. Mungesat e mëdha janë Italia, Holanda, Kili apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Shorti do të hidhet më 1 Dhjetor në Moskë me ekipet që do të ndahen në 8 grupe me nga 4 ekipe secili. Në këtë turne po diskutohet që të përdoret sistemi VAR në ndihmë të gjyqtarëve, për të shmangur gabimet njerëzore. Finalet e Botërorit 2018 do të nisin më 14 Qershor dhe do të zgjasin deri më 15 Korrik.

Tv Klan