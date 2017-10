Përfshihen në aksident dy makina

Publikuar | 15:15

Një aksident automobilistik ka ndodhur këtë të diel në aksin rrugor nacional Gjirokastër-Kakavijë, pranë kthesës së Kordhocës.

Burime zyrtare thonë se dy makina, një “Citroen” me targa AA463CE me drejtues N.M dhe një “Wolsvagen” me targa AA090IO, me drejtues V.M, u përplasën me njëra – tjetrën.

Për pasojë mbetën të plagosur dy pasagjerë, A.S, 75 vjeç dhe M.S, 70 vjeçe. Ata ndodhen në spitalin Rajonal “Omer Nishani”, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje shkoi grupi hetimor, që po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit./tvklan.al