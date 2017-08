Foto/ Përlotet në gjykatë, pasi vrau gruan me sqepar

Publikuar | 12:01

Gjykata e Krimeve të Rënda caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Tajar Kazanxhi, i arrestuar për vrasjen e bashkëshortes së tij, mbrëmjen e të premtes së 18 gushtit. Sipas policisë shkak për konfliktin mes çiftit dyshohet se është bërë shtëpia e Tajarit, të cilin Natasha donte t’ia linte vajzës së saj.

Për këtë shkak ata kanë debatuar dhe më pas Tajari ka goditur disa herë me sqepar bashkëshorten. I Arrestuari u shpreh i penduar në gjykatë duke pohuar se nuk ka dashur ta vrasë, por se nuk ka ditur çka bërë.

Avokatja e tij, Megi Zonja, i kërkoi gjykatës që i arrestuari të ekzaminohej pisiqikisht, por gjykata rrëzoi këtë pretendim, duke vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Tajar Kazanxhi.

“Une vetëm punoja. Nuk pija as alkool dhe as një gjë të keqe nuk bëja. I vetmi debat me Tashen ishte pse me thoshte t’i lija shtëpine djalit te saj. Nuk di si e vrava Tashën time.Për t’i plotësuar dëshirën Tashës do ia lë shtëpinë djalit të saj”.

Tv Klan