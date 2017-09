Përplasen dy makina tek Fresku, tre të plagosur

Publikuar | 16:43

Tre persona, njëri prej të cilëve drejtues mjeti, janë plagosur sot në një aksident tek zona e Freskut në Tiranë.

Sipas policisë, një “Volkswagen” me drejtues E.D. është përplasur me mjetin tip “Fiat” me drejtues K.L, rreth orës 15:00.

Si pasojë e përplasjes, ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i “Fiat”-it dhe dy pasagjerët në makinën e tij me iniciale B.Ç. dhe H.B..

Të tre të lënduarit janë janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të përplasjes së mjeteve./tvklan.al