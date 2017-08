Përplasje me armë zjarri në Fushë-Arrëz

Publikuar | 16:00

Një përplasje me armë zjarri ka ndodhur në Fushë-Arrëz mesditën e sotme rreth orës 11:15. Policia njofton se në dalje të qytetit dy persona kërcënuan me armë dy persona të tjerë dhe më pas qëlluan me armë në ajër.

Sipas policisë, dy autorët janë me iniciale B.Gj dhe B.Gj, të cilët kërcënuan qytetarët me iniciale P.Gj dhe E.Gj që ishin duke lëvizur me makinë. Nga të shtënat me armë zjarri nuk ka mbetur asnjë person i plagosur.

Të dy palët e përfshira në konflikt janë banues në qytet Fushë Arrëz dhe në lidhje fisnore, ku mesohet se konflikti ka ndodhur për motive të dobëta edhe me parë

U bë shpallja në kërkim dhe po punohet për kapjen e autorëve dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. /tvklan.al