Piktorët e fasadave

Nëse më parë ata shfaqeshin me maska, duke punuar netëve nga frika se mos ndaloheshin nga policia, sot artistët e rinj të artitit mural, “Graffiti”, kanë lirinë për t’i dhënë jetë Tiranës, me krijimtarinë e tyre.

Luis Zhegu ka rreth shtatë vjet që merret me graffiti. Ai tregon për Klan Plus, eksperiencën e tij më të pëlqyer.

“Pas ndeshjes me Serbinë, kam bërë një tek piramida, me Shqipërinë etnike dhe mora shumë shpërndarje në rrjete sociale dhe ajo me shtyu shumë për të vazhduar edhe më tej”.

Për të festuar 105 vjetorin e pavarësisë, 19 – vjeçari ka zgjedhur artin e tij për ta shprehur këtë gjë.

Luisi na tregon se nëpërmjet grafitit, çdokush mund të shprehë mesazhe të rëndësishme.

“Është një mënyrë shumë e mirë për të hequr negativitetin që të përcjellë përditshmëria këtu në Tiranë. Shumë mesazhe shprehen me anë të grafitit, sidomos shtypja, racizmi, politika, nëpërmjet revoltës.”

Megjithëse 19 – vjeçari ka harxhuar mijëra bojëra spray deri tani, ai shprehet se do të vazhdojë të ndjekë pasionin e tij më të madh.

Burimi: KLAN PLUS

Gazetare: Xhois Kuta