Plagosi rëndë 3 persona, kapet i dënuari me burg

Publikuar | 10:08

Një 35 – vjeçar i dënuar me 6 vjet e 8 muaj heqje lirie është vënë në prangat e policisë së Krujë.

Ai është Genci Koçi, banues në fshatin Zezë të këtij qyteti. Sipas një njoftimi të policisë, Koçi është dënuar me burg nga Gjykata e Krujës për veprat penale “Vrasje në rrethana të cilësuara kundër dy ose më shumë personave” e mbetur në tentativë, e kryer në bashkëpunim dhe “Mbajtje pa leje të armëve luftarake”.

35 – vjeçari më 1 Nëntor të vitit 2008, në bashkëpunim me një tjetër person, me iniciale H.C., i arrestuar ditën që ndodhi ngjarja, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të tre personave, A.B., F.K. dhe L.K., të cilët mbetën të plagosur rëndë./tvklan.al