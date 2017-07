Plagosja te gjimnazi “Partizani”, arrestohet autori

Publikuar | 11:26

Tiranë/ Policia ka arrestuar këtë të premte autorin e dyshuar të atentatit të ndodhur një natë më parë në rrugën “4 Dëshmorët”, në afërsi të gjimnazit “Partizani”.

Ai është 31 – vjeçari Miklar T. banues në Tiranë dhe dyshohet se një natë më parë plagosi me pistoletë, 31 – vjeçarin Mishel P.

8 gëzhoja u gjetën nga efektivët e kryeqytetit të vendin e ngjarjes.

I lënduari mori plagë në pjesën e barkut dhe gjymtyrëve dhe aktualisht ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Mbetet e paqartë arsyeja e këtij atentati, ndërsa policia thotë se po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë ngjarje.

Mbi të arrestuarin Miklar T., rëndojnë tashmë akuzat për veprat penale vrasje me paramendim e mbetur në tentativë dhe armëmbajtje pa leje.

Ndërkohë, të lënduarit Mishel P. iu gjet me vete një kartë identiteti me foton e tij dhe emrin Edison Delia, që rezultoi se ishte e falsifikuar. 31 – vjeçari po lëvizte me biçikletë pranë gjimnazit “Partizani”, kur rreth orës 21:00 u qëllua me armë dhe mori 7 plumba në trup.

Ai mësohet se kishte pak kohë që kishte dalë nga burgu, pasi kishte shlyer dënimin për plagosje dhe kundërshtim të punonjësve të policisë./tvklan.al