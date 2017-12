Plagosje me armë në Shijak

Publikuar | 19:05

Një 45-vjeçar është plagosur me armë pas një konflikti me një person tjetër. Ngjarja ka ndodhur në Pjezë të Shijakut, ndërsa i plagosuri me iniciale A.B. ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.

45-vjeçari është qëlluar me plumb në dorë, kurse autori i dyshuar është identifikuar me iniciale A.H.

Policia e ka shpallur në kërkim dhe sqaron se sherri mes dy personave ndodhi për motive të dobëta. Hetimet janë duke vazhduar për ta zbardhur plotësisht këtë ngjarje. /tvklan.al