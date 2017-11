Plane për fundjavën? Moti kthen sërish

Publikuar | 13:13

Nëse keni bërë plane që të udhëtoni këtë fundjavë atëherë mund t’i realizoni pa problem.

Sipas Institutit të Gjeoshkencave, ditën e shtunë dhe të diel nuk priten të ketë reshje në të gjithë territorin.

Ditën e diel temperatura maksimale do të ngjitet deri 19°C ndërsa më e ulëta do të arrijë 0°C.

Përkatësisht në zonat bregdetare temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 6°C dhe ato maksimale do të ngjiten deri në 19 °C, në vendet e ulëta temperaturat do të variojnë nga 7 deri në 19 °C, ndërsa në zonat malore temperaturat minimale do të shënojnë 0°C kurse ato maksimale do të arrijnë 12 °C.

Era pritet të fryjë me shpejtësi mesatare kryesisht në bregdet dhe në zonat malore./tvklan.al