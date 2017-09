Plumb në kokë 21 –vjeçarit për një celular

Publikuar | 23:07

Ky është Admir Devovi, i shpallur në kërkim si autori i plagosjes se ndodhur në një lokal nate në Shkodër.

Ish –efektivi i forcave speciale të ushtrisë, qëlloi me plumb në kokë një 21-vjeçar sapo doli nga një lokal me muzike live, në Beltojë.

Edmir Nilaj nga Vukeli i Malësisë së Madhe, ishte pjesë një grupi të rinjsh klientë në lokalin e natës.

Konflikti nisi me disa të rinj të tjerë që ishin në një tavolinë ngjitur. Burime të policisë thanë se shkak është bërë një celular i humbur nga 21-vjeçari.

Nën konsumin e alkoolit pati fyerje dhe shtyrje mes njeri – tjetrit.

Ne mes te sherrit, 35-vjeçari Admir Dekovi, nxorri një armë dhe fillimisht e goditi me qytën e saj Nilajn e me pas me një plumb.

Dekovi mësohet se ka qene efektiv i forcave komando. Në profilin e tij në Facebook gjen foto të shumta të tij me uniformen e elitës së ushtrisë dhe me armë të llojeve të ndryshme.

Arsyet e përfshirjes së tij në konflikt janë të paqarta.

Policia bëri shoqërimin e shtatë personave dhe sekuestroi pamjet e kamerave të sigurisë së lokalit dhe të parkimit, të cilat pritet të ndihmojnë në zbardhjen e rrethanave të ngjarjes./Tv Klan