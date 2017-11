Publikuar | 14:25

Një burrë ka gjetur vdekjen këtë të shtunë në Pogradec, pasi ra në kontakt me rrymën elektrike.

Sipas informacioneve paraprake të policisë, A.M, 68 vjeç nga fshati Zagorçan i Pogradecit ka qenë duke punuar me prizën e televizorit, kur ka rënë në kontakt me energjinë.

Mësohet se 68 – vjeçarin e nisën menjëherë për në spital, por fatkeqësisht ai ndërroi jetë.

Policia po punon për zbardhjen dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes./tvklan.al