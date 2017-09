Portierët e Kombëtares në superformë

Publikuar | 23:30

Etrit Berisha dhe Thomas Strakosha dhanë një provë të jashtëzakonshme para Kombëtares me ekipet e tyre në Europa League.

Atalanta nëse kualifikohet duhet të kujtohet për ndeshjen me Lyon që përfundoi në barazim 1 – 1. Berisha ishte i jashtëzakonshëm sipas “Gazzetta dello Sport” me pritjet e tij dhe i pafajshëm te goli duke merituar notën më të lartë për këtë takim 7,5.

Në të njëjtën shkallë është edhe Thomas Strakosha. Lazio fitoi 2 – 0 me belgët e Zulte, por nëse nuk do të ishte Strakosha në portë do të bëhej më e vështirë. Ai bëri të pamundurën duke ndalur edhe goditjen e një njohje të vjetër të kampionatit shqiptar, ish-sulmuesi i Skënderbeut, Peter Olayinka. Thomas Strakosha ishte vendimtar dhe meritoi notën 7,5 duke u cilësuar më i miri nga “Gazzetta dello Sport”./Tv Klan