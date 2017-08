Presidenti Meta uron Skënderbeun për kualifikimin

Publikuar | 23:45

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka uruar ekipin korçar të Skënderbeut për kualifikimin në fazën e grupeve të Europa League. Në një postim në Facebook, Presidenti Meta shkruan se arritja e Skënderbeut ka bërë krenarë të gjithë shqiptarët.

“Urime Skënderbeut për këtë sukses të merituar! Skënderbeu me kurajo skualifikoi një skuadër të madhe si Dinamo e Zagrebit. Skënderbeu na bëri të gjithëve krenarë sot. Urime për më tej”, shkruan Presidenti Meta.

Ekipi i Skënderbeut u kualifikua për herë të dytë në fazën e grupeve pas barazimit pa gola në “Elbasan Arena” mbrëmjen e sotme me Dinamon e Zagrebit. Ndeshja u parë përfundoi me rezultatin 1 me 1. /tvklan.al