Presidenti Trump fal ish-sherifin e dënuar të Arizonës

Publikuar | 19:19

Presidenti Donald Trump fali ish-sherifin e Arizonës Joe Arpaio për çdo krim federal që mund të ketë kryer. Arpaio ka qenë një përkrahës i hershëm i fushatës presidenciale të zotit Trump. Ish-sherifi i distriktit Maricopa të Arizonës njihet për metodat e tij disiplinore të diskutueshme, si vendosjen e të burgosurve në tenda në shkretëtirë, ku temperaturat shpesh arrinin mbi 37 gradë Celsius.

Ai ishte paditur për keqtrajtimin e personave në paraburgim. Ai u akuzua se u jepte atyre ushqime të skaduara, u refuzonte kujdesin shëndetësor dhe i linte në qeli të mbipopulluara, ku temperaturat ishin të larta. Sherifi Arpaio u është përgjigjur akuzave ndaj tij, se burgjet ishin vende dënimi.

Falja e ish-sherifit Arpaio vjen më pak se një muaj pasi ai u dënua për mosbindje penale në një rast gjyqësor që përfshin praktikën e profilizimit racor të departamentit të tij.

Kjo është falja e parë për një të pandehur e presidentit Trump. Ai kishte lënë të kuptohet në një tubim më parë kësaj jave se do ta falte Arpaion, të cilin mbështetësit e kanë quajtur “sherifi më i ashpër i Amerikës”: “Më lejoni të them disa gjëra rreth Donald Trump-it. 12 ose 13 muaj më parë, në këtë ndërtesë, qëndrova pranë tij dhe e mbështeta atë. Dhe nëse mbani mend unë thashë se instikti im thotë se ai do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara” – tha zoti Arpaio.

Në një deklaratë të premten vonë, Shtëpia e Bardhë tha se ish-sherifi 85 vjeçar ishte një kandidat i denjë për falje presidenciale.

Si sherif i distriktit Maricopa të Arizonës, Arpaio mbështeste masat e ashpra kundër emigracionit të paligjshëm. Muajin e kaluar, ai u dënua për shpërfillje të një urdhëri gjyqësor, sepse nuk pranoi të zbatonte një urdhër të vitit 2011 nga një gjykatës, për të ndaluar patrullimet e trafikut që kishin për qëllim identifikimin e emigrantëve të paligjshëm.

Disa nga kritikët e Arpaios kanë shprehur zhgënjim për vendimin e presidentit Trump.

Shoqata e Avokatëve Amerikanë, një organizatë kombëtare e avokatëve dhe profesionistëve të tjerë ligjorë, tha në një deklaratë se veprimi i presidentit dobëson besimin e publikut në sistemin ligjor amerikan. /VOA