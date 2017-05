Presidenti Trump në udhëtimin e parë jashtë vendit

Presidenti Trump dhe Zonja e Parë Melania Trump nisen në turneun e parë ndërkombëtar. Ndalesa e parë do të jetë Arabia Saudite, një destinacion i paprecedent për një turne të tillë nga një president amerikan. Por Donald Trump po e bën këtë vend ndalesën e tij të parë. Kjo është edhe më e habitshme pas retorikës së tij "Amerika e Para" dhe deklaratave të bëra gjatë fushatës me thirrjet për një "ndalim musliman" të mbështetur nga urdhrat e mëvonshëm ekzekutiv që ishin përpjekje për të kufizuar udhëtimet nga gjashtë vende me shumicë muslimane.

Publié par VOA – Zëri i Amerikës sur vendredi 19 mai 2017