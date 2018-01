PROGRAMI KLAN PLUS 1 – 7 JANAR 2018

Publikuar | 12:53

E HENE

08:15 IMAGJINO film

10:15 100 VJET MUZIKE the best

12:45 ENDRRIMTARET film

14:50 KENGET E SHEKULLIT POPULLORE the best

16:30 BIDAI serial, ep.718-721

18:00 ERTUGRUL serial, ep.83+84

19:30 CHRISTMAS FUNNY kamera te fshehta 1

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.84

21:15 TITANIK telekomedi

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 KENGET E SHEKULLIT 2 NATA FINALE 2007

01:55 KUMBARI 2 film

05:15 I INFILTRUARI serial R

E MARTE

06:00 KENGA IME nata finale

10:00 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:05 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 SHPIRTI film

15:00 I INFILTRUARI serial R, ep.79

15:45 TITANIK telekomedi

17:00 BIDAI serial, ep.722-724

18:00 ERTUGRUL serial, ep.85+86

19:30 CHRISTMAS FUNNY kamera te fshehta 2

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.85

21:15 IL MIO CANTO koncert nga Saimir Pirgu

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 KENGET E SHEKULLIT POPULLORE NATA 12 FINALE

01:05 KUMBARI 3 film

04:00 I INFILTRUARI serial R

05:00 ERTUGRUL serial, ep.85+86

06:30 CHRISTMAS FUNNY kamera te fshehta 2

E MERKURE

07:00 C’EST LA VIE spektakel nata 9 R

10:00 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:05 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 MUSICAL MUZIKLAN mbremje gala

14:30 I INFILTRUARI serial R, ep.80

15:15 EDHE UNE DUA TE QESH telekomedi

16:05 BIDAI serial, ep.725-729

18:00 ERTUGRUL serial, ep.87+88

19:30 CHRISTMAS FUNNY kamera te fshehta 3

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.86

21:15 HAKMARRJE serial, ep.9

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.86

23:45 DR.HOUSE serial, ep.32

00:30 I INFILTRUARI serial R

01:15 ERTUGRUL serial, ep.87+88

02:45 HAKMARRJE serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 BIDAI serial, ep.725-729

E ENJTE

07:00 KLUBI I MENGJESIT emision LIVE

10:00 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:05 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

14:30 I INFILTRUARI serial R, ep.81

15:15 HAKMARRJE serial, ep.1

16:30 BIDAI serial, ep.730-733

18:00 ERTUGRUL serial, ep.89+90

19:30 ABC STORY dokumentar ARKA E NOES

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.87

21:15 HAKMARRJE serial, ep.10

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.87

23:45 DR.HOUSE serial, ep.33

00:30 I INFILTRUARI serial R

01:15 ERTUGRUL serial, ep.89+90

02:45 HAKMARRJE serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 BIDAI serial, ep.730-733

E PREMTE

07:00 KLUBI I MENGJESIT emision LIVE

10:00 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:05 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

15:15 I INFILTRUARI serial R, ep.82

16:30 BIDAI serial, ep.734-737

18:00 ERTUGRUL serial, ep.91+92

19:30 ABC STORY dokumentar GJAMA E BURRAVE

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.88

21:15 HAKMARRJE serial, ep.11

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.88

23:45 DR.HOUSE serial, ep.34

00:30 I INFILTRUARI serial R

01:15 ERTUGRUL serial, ep.91+92

02:45 HAKMARRJE serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 PUSHIMET film

E SHTUNE

07:00 BIDAI serial, ep.618-726

10:00 HAKMARRJE serial, ep.8+9

12:00 ZONE E LIRE emision R

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 ZONE E LIRE emision vazhdimi

16:30 I INFILTRUARI serial, ep.84+85

18:00 DANCE WITH ME ALBANIA 4 the best

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 X FACTOR ALBANIA 2 NATA 11

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 X FACTOR ALBANIA 2 vazhdimi

23:45 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1948

01:45 ERTUGRUL serial, ep.83-86

04:45 DR.HOUSE serial, ep.32-34

E DIEL

07:00 BIDAI serial, ep.727-733

09:30 HAKMARRJE serial, ep.10+11

11:30 X FACTOR ALBANIA 2 NATA 11

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 X FACTOR ALBANIA 2 vazhdimi

15:00 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1948

16:30 I INFILTRUARI serial, ep.86+87

18:00 XING ME ERMALIN show R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 E DIELA SHQIPTARE talk show

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 E DIELA SHQIPTARE talk show

00:30 ERTUGRUL serial, ep.87-90

03:30 CSI NY serial, ep.86-88

05:00 BIDAI serial, ep.734-737