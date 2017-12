PROGRAMI KLAN PLUS 11 – 17 DHJETOR 2017

Publikuar | 11:36

E HENE

07:00 KLUBI I MENGJESIT emision LIVE

10:00 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:05 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 C’EST LA VIE talent show nata 6 R

15:00 I INFILTRUARI serial R, ep.59

15:45 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.141/2+142

16:30 BIDAI serial, ep.664-667

18:00 ERTUGRUL serial, ep.55+56

19:30 ABC STORY dokumentar KOMPLOTI I CAMEVE, pjesa 1

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.70

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.150/2+151

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.72

23:45 DR.HOUSE serial, ep.18

00:30 ERTUGRUL serial, ep.55+56

02:00 I INFILTRUARI serial R

02:45 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 BIDAI serial, ep.664-667

E MARTE

07:00 KLUBI I MENGJESIT emision LIVE

10:00 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:05 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

14:30 I INFILTRUARI serial R, ep.60

15:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.143+144/1

16:30 BIDAI serial, ep.668-671

18:00 ERTUGRUL serial, ep.57+58

19:30 ABC STORY dokumentar KOMPLOTI I CAMEVE, pjesa 2

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.71

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.152+153/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.73

23:45 DR.HOUSE serial, ep.19

00:30 ERTUGRUL serial, ep.57+58

02:00 I INFILTRUARI serial R

02:45 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 BIDAI serial, ep.668-671

E MERKURE

07:00 KLUBI I MENGJESIT emision LIVE

10:00 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:05 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

14:30 I INFILTRUARI serial R, ep.61

15:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.144/2+145

16:30 BIDAI serial, ep.672-675

18:00 ERTUGRUL serial, ep.59+60

19:30 ABC STORY dokumentar DOSJET E CIAS PER ENVER HOXHEN pjesa 1

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.72

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.153/2+154

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.74

23:45 DR.HOUSE serial, ep.20

00:30 ERTUGRUL serial, ep.59+60

02:00 I INFILTRUARI serial R

02:45 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 BIDAI serial, ep.672-675

E ENJTE

07:00 KLUBI I MENGJESIT emision LIVE

10:00 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:05 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

14:30 I INFILTRUARI serial R, ep.62

15:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.146+147/1

16:30 BIDAI serial, ep.676-679

18:00 ERTUGRUL serial, ep.61+62

19:30 ABC STORY dokumentar DOSJET E CIAS PER ENVER HOXHEN pjesa 2

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.73

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.155+156/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.75

23:45 DR.HOUSE serial, ep.21

00:30 ERTUGRUL serial, ep.61+62

02:00 I INFILTRUARI serial R

02:45 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 BIDAI serial, ep.676-679

E PREMTE

07:00 KLUBI I MENGJESIT emision LIVE

10:00 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:05 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

15:15 I INFILTRUARI serial R, ep.63

16:30 BIDAI serial, ep.680-683

18:00 ERTUGRUL serial, ep.63+64

19:30 TIRANA IME – BALDUSHK dokumentar

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.74

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.156/2+157

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.76

23:45 DR.HOUSE serial, ep.22

00:30 ERTUGRUL serial, ep.63+64

02:00 I INFILTRUARI serial R

02:45 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 KODI FENIKS film

E SHTUNE

07:00 BIDAI serial, ep.664-668

09:00 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.150-153

12:00 ZONE E LIRE emision R

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 ZONE E LIRE emision vazhdimi

16:30 I INFILTRUARI serial, ep.70+71

18:00 DANCE WITH ME ALBANIA 4 nata 14 R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 X FACTOR ALBANIA 2 NATA 8

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 X FACTOR ALBANIA 2 vazhdimi

23:45 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1973

01:45 ERTUGRUL serial, ep.55-58

04:45 DR.HOUSE serial, ep.18-20

E DIEL

07:00 BIDAI serial, ep.669-673

09:00 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.154-157

12:00 X FACTOR ALBANIA 2 NATA 8

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 X FACTOR ALBANIA 2 vazhdimi

15:00 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1973

16:30 I INFILTRUARI serial, ep.72+73

18:00 XING ME ERMALIN show R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 E DIELA SHQIPTARE talk show

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 E DIELA SHQIPTARE talk show

00:30 ERTUGRUL serial, ep.59-62

03:30 CSI NY serial, ep.70-72

05:00 BIDAI serial, ep.680-683