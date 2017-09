PROGRAMI KLAN PLUS 11-17 SHTATOR 2017

Publikuar | 14:50

E HENE

07:00 BIDAI serial

07:50 HANA MONTANA serial R

08:35 AVENTURAT E KOMANDANTIT KUSTO serial vizatimor, ep.17

09:00 JETE E HIDHUR serial R

10:30 ABC STORY dokumentar ESHTRAT E ESAT BOLETINIT

11:30 DINOTOPIA film, pj.6

13:00 CSI NY serial

13:45 DR.HOUSE serial

14:30 I INFILTRUARI serial R

15:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial

16:45 BIDAI serial, ep.432+423

17:30 JETE E HIDHUR serial, ep.20

19:00 HANA MONTANA serial, ep.92

19:30 ABC STORY dokumentar VRASJA E ESAT PASHES

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.6

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.47+48

22:45 CSI NY serial, ep.5

23:30 DR.HOUSE serial, ep.98

00:15 FURTUNE NE FAMILJE film, pj.1

01:45 I INFILTRUARI serial R

02:30 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 FURTUNE NE FAMILJE film, pj.1

E MARTE

07:00 BIDAI serial

07:50 HANA MONTANA serial R

08:35 AVENTURAT E KOMANDANTIT KUSTO serial vizatimor, ep.18

09:00 JETE E HIDHUR serial R

10:30 ABC STORY dokumentar SHQIPTARET DHE TERRORI

11:30 CSI NY serial

12:15 OPINION emision R

14:30 I INFILTRUARI serial R

15:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial

16:45 BIDAI serial, ep.434+435

17:30 JETE E HIDHUR serial, ep.21

19:00 HANA MONTANA serial, ep.93

19:30 ABC STORY dokumentar KAKOME

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.7

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.49+50

22:45 CSI NY serial, ep.6

23:30 DR.HOUSE serial, ep.99

00:15 FURTUNE NE FAMILJE film, pj.2

01:45 I INFILTRUARI serial R

02:30 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 FURTUNE NE FAMILJE film, pj.2

E MERKURE

07:00 BIDAI serial

07:50 HANA MONTANA serial R

08:35 AVENTURAT E KOMANDANTIT KUSTO serial vizatimor, ep.19

09:00 JETE E HIDHUR serial R

10:30 ABC STORY dokumentar PIKTORET ME PENEL

11:30 CSI NY serial

12:15 OPINION emision R

14:30 I INFILTRUARI serial R

15:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial

16:45 BIDAI serial, ep.436+437

17:30 JETE E HIDHUR serial, ep.22

19:00 HANA MONTANA serial, ep.94

19:30 ABC STORY dokumentar GUERILASIT E HUAJ

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.8

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.51+52

22:45 CSI NY serial, ep.7

23:30 DR.HOUSE serial, ep.100

00:15 FURTUNE NE FAMILJE film, pj.3

01:45 I INFILTRUARI serial R

02:30 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 FURTUNE NE FAMILJE film, pj.3

E ENJTE

07:00 BIDAI serial

07:50 HANA MONTANA serial R

08:35 AVENTURAT E KOMANDANTIT KUSTO serial vizatimor, ep.20

09:00 JETE E HIDHUR serial R

10:30 ABC STORY dokumentar KRONIKAT E KOMUNIZMIT

11:30 CSI NY serial

12:15 OPINION emision R

14:30 I INFILTRUARI serial R

15:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial

16:45 BIDAI serial, ep.438+439

17:30 JETE E HIDHUR serial, ep.23

19:00 HANA MONTANA serial, ep.95

19:30 ABC STORY dokumentar NAKO SPIRU 1

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.9

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.53+54

22:45 CSI NY serial, ep.8

23:30 DR.HOUSE serial, ep.101

00:15 FURTUNE NE FAMILJE film, pj.4

01:45 I INFILTRUARI serial R

02:30 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 FURTUNE NE FAMILJE film, pj.4

E PREMTE

07:00 BIDAI serial

07:50 HANA MONTANA serial R

08:35 AVENTURAT E KOMANDANTIT KUSTO serial vizatimor, ep.21

09:00 JETE E HIDHUR serial R

10:30 KUSH VJEN PER DREKE emision

11:30 CSI NY serial

12:15 OPINION emision R

14:30 I INFILTRUARI serial R

15:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial

16:45 BIDAI serial, ep.440+441

17:30 JETE E HIDHUR serial, ep.24

19:00 HANA MONTANA serial, ep.96

19:30 ABC STORY dokumentar NAKO SPIRU 2

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 I INFILTRUARI serial premiere, ep.10

21:15 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.55+56

22:45 CSI NY serial, ep.9

23:30 DR.HOUSE serial, ep.102

00:15 FURTUNE NE FAMILJE 2 film, pj.1

01:45 I INFILTRUARI serial R

02:30 DIAMANTE DHE DASHURI serial R

04:00 CSI NY serial R

04:45 DR.HOUSE serial R

05:30 FURTUNE NE FAMILJE 2 film, pj.1

E SHTUNE

07:00 BIDAI serial, ep.432-436

09:00 JETE E HIDHUR serial, ep.20+21

12:00 ZONE E LIRE emision R

16:00 ABC STORY dokumentar SIGURIMI I SHTETIT 1

16:30 I INFILTRUARI serial, ep.6+7

18:00 DANCE WITH ME ALBANIA 4 nata 1 R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 X FACTOR ALBANIA nata 14

23:30 FURTUNE NE FAMILJE 2 film, pj.2

01:00 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.47-50

04:00 DR.HOUSE serial, ep.98+99

05:30 CSI NY serial, ep.5+6

E DIEL

07:00 BIDAI serial, ep.437-439

08:30 JETE E HIDHUR serial, ep.22+23

11:30 X FACTOR ALBANIA nata 14

14:30 FURTUNE NE FAMILJE 2 film, pj.2

16:00 ABC STORY dokumentar SIGURIMI I SHTETIT 2

16:30 I INFILTRUARI serial, ep.8+9

18:00 XING ME ERMALIN show R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1957 SPECIALE

22:30 FURTUNE NE FAMILJE 2 film, pj.3

00:05 DIAMANTE DHE DASHURI serial, ep.51-54

03:00 DR.HOUSE serial, ep.100+101+102

04:30 CSI NY serial, ep.7+8+9