Incidentet në Kuvend, PS kërkon përjashtimin e 10 deputetëve të PD-LSI

Publikuar | 11:23

Partia Socialiste ka depozituar në Byronë e Kuvendit të Shqipërisë kërkesën për përjashtimin e 10 deputetëve të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Mazhoranca ka kërkuar përjashtimin e deputetëve opozitarë me 10 ditë pas protestës së të hënës kundër zgjedhjes së kryeprokurores së përkohshme, Arta Marku.

Ditën e martë dhjetë deputetë opozitarë u proceduan penalisht nga policia në lidhje me incidentet e ditës së hënë.

Në listën e të proceduarve është edhe sekretari organizativ i Partisë Demokratike, Eno Bozdo, për pjesëmarrje dhe organizim të tubimeve të paligjshme.

Deputetët e proceduar: Monika Kryemadhi (LSI), Edi Paloka (PD), Flamur Noka (PD), Ervin Salianji (PD), Floida Kërpaçi (LSI), Gent Strazimiri (PD), Klevis Balliu (PD), Grida Duma (PD), Kejdi Mehmetaj (LSI), Endrit Brahimllari (LSI).

I pyetur nga Tv Klan nëse ka kërkesë për të marrë masa ndaj deputetëve që shkaktuan incidente, kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi tha: “Sigurisht që unë kam pasur një kërkesë informale, jo zyrtare. Sapo të më vijë në dorë, rregullorja e ka të përcaktuar qartë afatin se kur do të mblidhet byroja, sipas rregullores do të procedohet.”

/tvklan.al