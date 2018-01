100 ditë debat #metoo – Pse 2018-a është viti i grave

Publikuar | 13:40

#metoo ndezi një debat botëror – Qoftë paralajmërimi i Oprah Winfreys për të drejtat e grave apo thirrja e Catherine Deneuves për përmbajtje- më në fund kemi një debat për seksizmin, mendon Susanne Lenz-Gleißner.

Dy maskilistë të pakufi më kanë zgjuar – Donald Trump me thënien e tij në garderobë ‘futja duart në rrëzë të kofshëve, mund të bësh çdo gjë me to’ deri tek producenti i Hollywoodit Harry Weinstein, mbreti i paskrupulltt i divanit të shpërndarjes së roleve. Papritur u bë e qartë: Seksizmi i hapur dhe përçmimi i shëmtuar ndaj femrës janë një model i përhapur edhe në botën perëndimore. E kisha lënë mënjanë këtë prej vitesh, si shumë gra të tjera, ishim aranzhuar me këtë. Në një kohë që ishim kaq kurajoze nga lëvizja feministe, me zemërim ndaj maskilistëve që na ngacmonin pa turp dhe klisheve që na ulnin.