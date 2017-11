Pse avionët nuk mund të fluturojnë mbi trekëndeshin e Bermudës?

Publikuar | 22:05

Imagjinata njerëzore ka tendencë mbingarkohet kur përballet me prova të qarta të forcave të natyrës, dhe pa shpjegime konkrete në lidhje me ekzistencën e këtyre forcave, si për shembull trekëndëshi famëkeq i Bermudës. Ajo që qëndron në zemër të “misterit” janë konvergjencat e fenomeneve të shumëfishta natyrore që kanë tendencën për të bashkëvepruar me njëra-tjetrën.

Një nga faktorët më të rëndësishëm është se Trekëndëshi i Bermudës, është ndarë më dysh nga Tropiku i Kancerit, ku dielli bie drejtëpërdrejt në të gjithë gjatësinë e tij gjatë verës. Erërat mes Tropikëve fryejnë nga lindja në perëndim, ndërsa erërat në veri të Tropikëve bëjnë pikërisht të kundërtën.

Trekëndëshi gjithashtu shtrihet në gjatësinë Horse. Kjo gjë shkakton një brez planetar të të nxehtit, dhe mungesës së ajrit. Kjo e vendos trekëndëshin Bermuda në mes të Uragani Alley, njësoj si Fushat e Mëdha të Shteteve të Bashkuara janë të vendosura në mes të Tornado Alley.

Tropikët nuk kanë “stinë” siç mund të mendojnë shumica prej nesh, që gjenerojnë furnizim të bollshëm me ajër të ngrohtë dhe lagështi. Të gjitha shkretëtirat janë veçanërisht të njohura për stuhitë e rërës që mund të nisin krejt papritur dhe zhduken pa lënë gjurmë.

Erërat në lartësi më të mëdha, u shumica e avionëve fluturojnë, kanë tendencë të ndjekin modele të ngjashme me ato të terrenit të zakonshëm, por ndërsa lartësia rritet ajri pakësohet, në këtë mënyrë erërat bëhen më lehta rrjedhimisht edhe më të shpeshta.

Kjo turbulencë kaotike, nuk ndodh vetëm në trekëndëshin e Bermudës, por ata kanë një tendencë të jenë më të shpeshta dhë shumë më të forta. Ashtu si misioni famëkeq të Apollo 13, disa faktorë të vegjël mund të çojnë në një katastrofë. Ndërkohë që Fluturimi 006 i China Airlines ishte më shumë për shkak të dështimit mekanik, ai gjithashtu shërben për të ilustruar se si dështimi për t’u ngjitur në lartësi mund të shkaktojë që një avion të bjerë përpara se edhe një ekuipazh me eksperiencë të lartë mund të rifitojë kontrollin.

Shkurtimisht, Triangle Bermuda është një terren ideal për mbarështimin e forcave të erës që mund të shkaktojnë që një aeroplan të bjerë nga një qiell i pastër blu, por, ndonëse zakonisht ka turbulenca, ngjarje të tilla janë vërtet të rralla./tvklan.al