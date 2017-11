“Pse heshti Ministria e Brendshme?”

Publikuar | 12:09

Petrit Vasili ka reaguar lidhur me arrestimin e 25 – vjeçarit Orges Sota, të cilit iu gjetën mbi 800 mijë euro të pajustifikuara në makinë dhe dy patenta të ish-ministrit Saimir Tahiri.

Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, Vasili shkruan se ngjarja është fshehur në mënyrë të turpshme për ditë të tëra nga policia.

Postimi i plotë në Facebook

Pse heshti(?!)…..për ditë të tëra Ministria e Brendshme për 863 mijë eurot? Banditizmi u shfaq sheshit me 863 mije euro te pista nëpër makina, shto patentat e ish-ministrit etj… Ngjarja u fsheh në mënyrë të turpshme dhe mafioze për ditë të tëra nga policia.

Ministria e Brendshme heshti. Është palë?! Apo mbron pushtetin e kryeministrit dhe ish ministrit është duke shkelur ligjin? Ka presion që të mos flasë? Do vazhdojë të bashkëjetoje me këtë polici të kapur kokë e këmbë nga krimi? Duke mos folur, a mos ndihmon te fshihen provat?

Përgjigja e qartë dhe me veprime të forta e këtyre pyetjeve ndan përfundimisht se me kë është ministri dhe ministria e Brendshme me shqiptarët kundër krimit dhe trafikantëve apo me kryeministrin qe hesht përpara krimit dhe trafikantëve klientë të tij, si edhe u mbyll gojën të tjerëve për të mos folur për të. /tvklan.al