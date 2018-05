Qeveri e përkohshme në Itali?

Publikuar | 15:23

Carlo Cottarelli është i përzgjedhuri i presidentit italian Sergio Mattarella për të formuar qeverinë e përkohshme, që do ta çojë vendin në zgjedhje të reja. Me një valixhe me rrota, ai u paraqit paradite në presidencë për të marrë mandatin.

Në konferencën për shtyp, ai tha se kërkoi mbështetjen e parlamentit për një mandat qeverisës deri në fillim të 2019-ës, kohë e mjaftueshme sipas tij për miratimin e ligjit të buxhetit. Në të kundër tha se do të qëndrojë deri në Gusht, periudha më e afërt e mundshme për organizimin e zgjedhjeve të reja.

Ekonomisti 64-vjeçar ka drejtuar në 2013-ën, Komisionin e Rishikimit të Buxhetit. Prioritet i tij konsiderohet stabilizimi i bilancit. Është kundër daljes nga Euro, por shpesh herë ka qenë kritik me politikat ekonomike të Brukselit.

Vështirë do ta ketë për të marrë mbështetjen parlamentare. Lega Nord dhe 5 Yjet thanë se nuk do ta mbështesin propozimin e ri të Mattarellës, i cili të dielën në darkë vuri veton për euroskeptikun Paolo Savona si Ministër Ekonomie, çka çoi në rrëzimin e qeverisë së Giuseppe Conte.

Kreu i 5 Yjeve, Luigi di Maio akuzoi presidentin për shkelje të Kushtetutës dhe kërkoi nisjen e hetimit për të. Sipas Di Maios, euroskepticizmi nuk është motiv ligjor për të penguar formimin e qeverisë, që nuk po krijohet prej gati 3 muajsh.

