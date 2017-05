Rama: Brenda vitit Shqipëria me linjë të sajën ajrore

Publikuar | 15:10

Brenda vitit, Shqipëria do të ketë linjën e saj ajrore. Të paktën ky është premtimi i Kryeministrit Rama, i cili po lobon personalisht që një kompani private të mund të ngrejë linjën ajrore që do të fluturojë me simbolet kombëtare. Dhe për ta bërë të mundur këtë, Rama ka patur si të ftuar në zyrën e tij, kryetarin e bordit të “Turkish Airlines” me porositë posaçme nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, për të asistuar në krijimin e kësaj linje.

Kryeministri thotë se kjo linjë e re, por dhe ndërtimi i aeroportit të Vlorës dhe atij turistik të Sarandës do t’i japin mundësi shqiptarëve të fluturojnë me cilësi më të mirë, por nuk thotë qartë nëse do të jetë e mundur dhe me çmim më të lartë. Kjo pasi, sipas tij, marrëveshja koncesionare me kompaninë që menaxhon aeroportin e Rinasit, pavarësisht rinegocimit vazhdon të jetë pengesë, edhe për linjat ‘low cost’, të cilat e kanë të vështirë të operojnë në Shqipëri.

Rama e vlerëson si shumë të rëndësishme realizimin e këtij projekti, saqë çdo koment tjetër që nuk lidhen me të, qoftë dhe zhvillimet politike në vend do të zbehnin.

***

Kryeministri Edi Rama, në një konferencë të përbashkët për shtyp me Drejtorin e “Turkish Airlines”, Ilker Ayci tha se me ndihmën e Presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan dhe kompanisë “Turkish Airlines”, linja e re shqiptare ajrore do të nisë fluturimet e para brenda këtij vitit. Kryeministri tha se ky projekt vjen paralelisht me atë të ndërtimit të aeroportit rajonal në qytetin e Vlorës.

“Mirëpres një mik dhe një drejtues të një sipërmarrje të jashtëzakonshme si “Turkish Airlines” me të cilin diskutuam për projektin që e kam bërë të ditur më parë për ngritjen e një linje të re ajrore shqiptare që ka nisur të projektohet falë mbështetjes së posaçme të Erdoan dhe asistencës teknike të “Turkish Airlines”. Ne jemi të vetëdijshëm faktin se cilësia e shërbimit të transportit ajror, të shqiptarëve që lëvizin qoftë jashtë atdheut qoftë brenda, lë shumë për të dëshiruar. Natyrisht nuk flas për kompanitë e mëdha që operojnë në Shqipëri, por për shërbimin që u jepet njerëzve në shumë drejtime, me një cilësi dhe me një kosto bilete realisht që lë shumë për të dëshiruar. Ka qenë objektivi ynë që në fillim që të punojmë për një linje ajrore shqiptare dhe i jam shumë mirënjohës Presidentit të Turqisë, qoftë drejtuesit ekzekutiv të “Turkish Airlines”, që po na japin një ndihmë shumë të vyer dhe sot ne pamë konkretisht që jemi afër finalizimit të këtij projekti dhe jemi shumë shpresëplotë se në harkun e këtij viti do të fillojnë edhe fluturimet e para. Nuk dua të flas për data dhe afate sot, por është e sigurt që me asistencën e miqve tanë, një asistencë që do të shtrihet në të gjithë spektrin e shërbimit, ne më në fund do të bëjmë realitet një linjë ajrore shqiptare me flamurin tonë, ku të shërbehet, unë shpresoj shumë, me të njëjtën cilësi si në “Turkish Airlines”.

Ndërkohë, paralelisht shoqërohet me projektin tjetër madhor të ndërtimit të aeroportit të ri rajonal të Vlorës, që përbën jo vetëm një objektiv, por edhe një domosdoshmëri për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe për nxitjen e mëtejshme të turizmit në Shqipëri. Puna vazhdon dhe edhe në këtë rast me mbështetjen e Presidentit Erdogan dhe falë konsorciumit tanimë të sprovuar të kompanive që ndërkohë ndërtojnë aeroportin e tretë të Stambollit, tashmë shumë shpejt, ne do të jemi në momentin kur do bëjmë të njëjtën gjë, pra do të paraqesim publikisht shprehjen e vullnetit për çuarjen përpara të projektit“.

Nga ana e tij, drejtori i “Turkish Airlines” vlerësoi lidhjen historike midis Shqipërisë dhe Turqisë dhe u shpreh i gatshëm për të ofruar mbështetjen maksimale.

“Shumë i nderuar Kryeministri i Shqipërisë z.Edi Rama, të nderuar kolegë, të nderuar përfaqësues të Ambasadës Turke në Tiranë. Fillimisht ju përshëndes të gjithëve me dashuri. Sot ndodhem në Tiranë, jam shumë i emocionuar që ndodhem në Tiranë, me të cilën kemi lidhje të vjetra historike. Falenderoj Kryeministrin për fjalët e bukura, dëshiroj të shtoj se ai është një lider i shquar, por edhe vizionar. Jemi tepër të kënaqur për fjalët e veçanta që Kryeministri juaj tha për ne, përshëndetjet më të mira për vëllezërit tanë shqiptar. Presidenti ynë, z.Recep Tayyip Erdogan bashkë me z.Edi Rama kanë bërë bisedime të ndryshme dhe një ndër çështjet që kanë trajtuar më shumë ka qenë bashkëpunimi në fushën e Aviacionit Civil. Duke zhvilluar bashkëpunimin në këtë fushë dhe në udhëheqjen e fuqishme të Kryeministrit të Shqipërisë bashkë me vizionin e tij dhe në të njëjtën kohë dhe ne si “Turkish Airlines” do të mbështesim arritjet e mëdha që ka arritur Shqipëria në këto vite. Në bazë të vendimit të përbashkët që ka arritur Kryeministri turk dhe Kryeministri shqiptar, ne kemi përveshur mëngët dhe po punojmë për të realizuar vendimin që kanë marrë ata bashkarisht.

Ne kemi realizuar për këtë disa vizita në Shqipëri dhe po përgatisim fizibilitetin e projektit. Ne sot takuam Kryeministrin shqiptar dhe ndamë sugjerimet tona, dëgjuam sugjerimet e tij vizionare. Dëshiroj të falenderoj atë që na krijoi këtë mundësi. Faleminderit Edi Rama. Jam i sigurt, që sapo të kthehem në Turqi do të diskutojë atje, çfarë u tha këtu, ashtu siç tha z. Kryeministër, ne do të rrisim cilësinë e shërbimit, qoftë në aeroport qoftë në avion, do të bëjmë ndryshime të rëndësishme për të gjithë udhëtarët, për të gjitha destinacionet e do të bëjmë të pamundurën që çdo gjë ta ndajmë me miqtë dhe vëllezërit tanë shqiptarë. Ne po vazhdojmë me shpejtësi të madhe dhe do të hedhim të gjitha hapat e nevojshme për realizmin e këtij projekti. Edhe ambasadori ynë na mbështet shumë në këtë drejtim. Unë mendojë se miqësia turko-shqiptare do të jetë edhe bashkëpunimi në fushën e aviacionit civil. Si kryetar i bordit “Turkish Airlines”, unë jam i përgjegjshëm për këtë dhe ne do t’i japim shërbime popullit shqiptar që do ta lumturojë atë. Jemi të gatshëm të japim mbështetjen tonë maksimale në çdo fushë dhe në çdo drejtim. Jam tepër i lumtur që ndodhem në Tiranë, në kryeqytetin e vendit mik, në emër të vendit tim dhe të kolegëve të mi ju përshëndes dhe përshëndes edhe z .Kryeministër. “/tvklan.al