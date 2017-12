Rama: Do të financojmë fermerët e bashkuar

Publikuar | 11:18

Në konferencën kombëtare të Bujqësisë kryeministri Edi Rama foli për politikat qeverisëse mbi këtë sektor. Ai tha se shteti do të financojë ata fermerë që janë të bashkuar në shitje, në mënyrë që të ketë sukses.

“Ne do të fuqizojmë politikën e financimit për ata që janë të bashkuar në shitje. Nëse nuk bashkohen në shitje fermerët do të vazhdojnë të vuajnë çmimin e ulët për shkak të pafuqisë së tyre dhe në fund të ditës ajo që ne na intereson është suksesi në shitje, suksesi që sjell sukses”- tha Rama.

Sipas tij shteti nuk është këtu për të shpërndarë lëmoshë, por përmes fondeve të pamjaftueshme është të financojë suksesin.

Një nga problemet kryesore të bujqësisë sipas tij është sistemi i ujitjes dhe kullimit.

“Duhet të përmbyllim ujitjen dhe kullimin. Është fatkeqësi politike që jemi më mbrapa me ujitjen seç ishim çerekshekulli më parë. Do vazhdojmë me sistemin e ujitjes së çdo ha toke bujqësore dhe do të financojmë projekt të ri për mbrojtjen e tokës” – theksoi Rama.

Dhe duke marrë masa për të garantuar të ardhmen Rama tha se: “Ne do të financojmë vetëm ato kultura, që janë identifikuar me dobi në funksion të shtetit. Shteti nuk mund të detyrojë askënd që të mbjellë atë që dëshiron. Shteti do të imponojë një politikë që nxit më shumë eksportet”- u shpreh kryeministri./abcnews.al