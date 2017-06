Rama: E sigurt që LSI s’do të jetë në qeveri/Meta: Do të kërkojë sërish falje

Publikuar | 15:30

Edi Rama dhe Ilir Meta kanë vijuar akuzat në adresë të njëri – tjetrit sërish nga ekranet e televizioneve.

Edhe pse e vlerëson bashkëqeverisjen 4 – vjeçare, Edi Rama në emisionin “Dritare” në Vizion Plus flet me siguri se pas 25 Qershorit, partia e Ilir Metës pas 8 vjetësh do të dalë në opozitë.

Por Ilir Meta përballë panelit të gazetarëve në “Opinion” duket se nuk e merr seriozisht këtë deklaratë të Ramës pasi është i bindur se do të rikthehet sërish për t’i kërkuar ndjesë dhe të vazhdojnë bashkëqeverisjen, por sipas Metës e sigurtë është që Rama Kryeministër nuk është opsion që mund të mbështetet nga LSI.

Tv Klan