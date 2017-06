Rama falenderim të veçantë për Bashën në fjalimin e fitores

Publikuar | 19:54

Në fjalën e tij të parë pas fitores në zgjedhjet e përgjithshme 2017, Kryeministri Edi Rama foli edhe për marrëveshjen e 18 Majit me kreun e opozitës, Lulzim Basha. Teksa shprehu dëshirën për ta patur këtë marrëveshje “një busull orientuese të marrëdhënieve të qeverisë së re me opozitën e re”, Rama falenderoi në mënyrë të veçantë Lulzim Bashën, për faktin se, siç theksoi ai, më 18 Maj vuri Shqipërinë të parën.

“Padyshim as marrëveshja ime politike me kreun e opozitës, pas një periudhe të zgjatur konflikti politik, ku u rrezikuan zgjedhjet dhe stabiliteti demokratik i vendit, nuk ishte perfekte. Por siç kam besuar deri dje, besoj dhe sot se ajo marrëveshje ka të gjithë potencialin për të mos u fashitur si ëndrra e një nate vere, në një Shqipëri, ku qeveria dhe opozita janë të ndara në llogororet e tyre politike, por duhet të jenë të bashkuara për interesat kombëtare dhe politike të vetë Shqipërisë, në rrugën për europën që duam. Natyrisht duke pasur një fitore kaq të qartë, pas përfundimit të zgjedhjeve do të duhet pak kohë për të parë dhe kuptuar nëse fryma e marrëveshjes që shpëtoi dhe solli një klimë të pazakonshme qetësie në vend, nuk është tretur bashkë me pritshmërinë e natyrshme të liderit të opozitës, për të dalë fitues në këto zgjedhje. Po, unë dua ta rikonfirmoj, publikisht dëshirën për ta patur marrëveshjen politike të 18 majit një busull orientuese të marrëdhënieve të qeverisë së re me opozitën e re. Dhe duke shprehur këtu vullnetin për ta respektuar atë më tutje pa asnjë presje dua ta falenderoj sot Lulzim Bashën, për faktin se më 18 Maj vuri Shqipërinë të parën. Dhe siç shohim tani që të gjithë, marrëveshja është ajo që është dhe nuk është ajo që cinikët e përhershëm të kazanit donin t’iu bënin shqiptarët të besonin se ishte”./tvklan.al