Rama: Gramoz Ruçi, kryetar i parlamentit

Gramoz Ruçi do të jetë kryetari i parlamentit të ri.

Teksa bëri të ditur për herë të parë emrin pasardhësit të Ilir Metës në krye të Kuvendit, duke folur në emisionin “Top Story”, Kryeministri Rama ripërsërit lutjen në adresë se ish – bashkëkryetarit të koalicionit për të ridimensionuar figurën e presidentit. Por bashkë me lutjen i bëri edhe një paralajmërim.

Pavarësisht toneve që kanë ardhur duke u ashpërsuar në drejtim të ish –aleatit, Rama premtoi se nuk do të mungojë në ceremoninë e betimit.

I pyetur mbi qëndrimin në qeveri të ministrave teknike të Partisë Demokratike. Rama thotë se është në pritje që ata të largohen vetë. Por paralajmëron se nëse kjo nuk do të ndodhë, do të ndërhyje.

Kryeministri iu shmang komenteve për zhvillimet në Partinë Demokratike, por ironizon zgjedhjet në LSI.

Deklaratave të ish – partnerëve në bashkëqeverisje për një opozitë të fortë ndaj qeverisë së tij, Rama u përgjigjet duke u shtrirë dorën e bashkëpunimit. Ai shprehur bindjen se marrëveshja me Bashën për reformat do zbatohet në 4 vite e ardhshme ndërsa mohon se do të ketë spastrime në administratë nga njerëzit e LSI.

