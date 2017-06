Rama kërkon qeverinë i vetëm, Vasili: Do ta hidhte Shqipërinë në greminë

Publikuar | 18:20

Pak minuta pas komunikimit javor të kryeministrit Rama, ku tha se nuk ka asnjë motiv për të qëndruar në karrigen e kryeministrit me shantazhet e partive të koalicionit, ka reaguar edhe kryetari i LSI-së Petrit Vasili.

“Rama i do gjërat që t’i ketë vetëm. E pati policinë të gjithën vetëm dhe e përmbyti Shqipërinë me drogë. Po ta kishte vetëm të gjithë qeverinë, do ta hidhte Shqipërinë në greminë”, tha Vasili në një postim në rrjetin social, Facebook.

Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim qeverisin vendin prej katër vitesh, teksa javët e fundit Kryeministri Rama ka akuzuar LSI-në për shantazhe dhe korrupsion në punësimin e njerëzve, ndërsa nga ana tjetër është akuzuar për kanalizimin e vendit dhe për lidhje të zyrtarëve të lartë me trafikantët.

Në komunikimin e tij javor, postuar sot në Facebook, Rama tha se "Më lejoni sot t'jua them sinqerisht, fare troç, nuk kam më asnjë motiv në karrigen e kryeministrit si deri më sot, duke pranuar që administrata e shtetit të vazhdojë të rrijë peng i partive, duke pranuar që për të marrë votat për reformat që të bëjmë shtet të pranojmë shantazhet dhe listat e kërkesave të partive të koalicionet për të lëshuar drejtori në këmbim të votës dhe deri të vend pastruese në institucione për votën për një reformë, duke pranuar dorëzimin përballë këtij kanceri cfilitës në trupin e shtetit që duhet operuar rrënjësisht sot, për të vazhduar ngritjen në këmbë të shtetit shqiptar."