Rama: Koalicionet, histori pengmarrjeje

Publikuar | 15:30

Përplasja mes Kryeministrit Edi Rama dhe partive të koalicionit gjatë katër viteve të fundit, veçanërisht me LSI-në, vazhdon.

Gjatë një takimi elektoral me pensionistët dhe me veteranët në Vlorë, Rama tha se partitë e vogla i kanë marrë peng dy partitë e mëdha në Shqipëri, duke e kthyer demokracinë në pazar për ministri dhe drejtori.

Duke folur për koalicionet, Rama tha se “E gjithë kjo histori është një histori pengmarrjeje. Pse? Sepse o do ta pranosh këtë e të bësh koalicionin o të thotë tjetri se s’ka problem, iki kap më shumë në tepsinë tek tjetri. Dhe dy partitë e mëdha këtu janë bërë pengje të këtij lloj ankandi. Ky është ankand, ça lidhje ka me demokracinë dhe me shtetin? Demokracia nuk është anarki dhe pazar, ajo funksionin që shteti të funksionojë.”

Rama tha se koalicionet në botë bëhen në bazë programi, ndërsa këtu “Për fat të keq, kur je në koalicione të vjen tjetri dhe të thotë, do ti kryeministrin, atëherë unë dua kaq drejtori, kaq agjenci, kaq inspektorate, kaq akses në këtë e atë. Si mund të vazhdojmë kështu ne.”

Ai tha se po nuk i ramë në themel këtij sistemi, nuk e kompletojmë dot projektin për të bërë shtet.

Rama tha se “një parti e madhe është e vetmja forcë që duhet ti besosh dhe këto të voglat janë forca që nuk duhen besuar, lërë ca thonë.”

“Nëse duam të vazhdojmë të bëjmë shtet dhe ti bëjmë shërbimet dhe zyrat e këtij shteti, të na japin ne timonin e qeverisjes dhe pastaj kush vjen në koalicion vjen për program jo për tepsi. Tepsi, unë dua këtë, unë dua atë, më fut këtë këtu, fut atë aty, kjo nuk duhet të ndodhë më.”

Kryeministri Rama solli shembullin e një drejtoreshe të një biblioteke shkencore që u hoq nga puna “sepse duhet të vihej gruaja e bodigardi të një njeriu të rëndësishëm. Si mundet që institucioni më i rëndësishëm i kulturës të ndahet me parti?”

Ai tha se fatkeqësisht edhe koalicioni i katër viteve të fundit, i drejtuar nga Partia Socialiste “nuk e preku dot kancerin brenda administratës, i cili është i trashëguar.”

Në përfundim, kryeministri Rama premtoi se pensionet e reja pas reformës në këtë sektor do të jenë 40 mijë lekë.

“Sistemi i pensioneve për çerek shekulli ishte që të hanin veten. Tani që reforma ka ndryshuar atëherë pensionet do t’i çojmë 400 mijë lek (të vjetra) vetëm për ata që dalin në pension pas Reformës.”

/tvklan.al