Rama: LSI përfiton nga pushteti, por s’mban përgjegjësi

Publikuar | 15:30

Kryeministri Edi Rama iu përgjigj akuzave që vijnë nga LSI, duke treguar problemin që ka kjo forcë politike dhe duke ironizuar edhe me deklaratat e saj, se do të dalë e para në zgjedhjet e 25 Qershorit.

Në studion e Blendi Fevziut, Kryeministri Rama u ndal edhe tek marrëveshja me LSI, duke zbuluar se kjo prekje në supin e Lulzim Bashës ishte shenja për të treguar se në atë takim kishte shkuar me idenë e qartë për të arritur një marrëveshje, edhe pse kur mori ftesën nuk i ishte i vendosur për të shkuar.

Rama tha sqaroi se marrëveshja me Bashën për ministrat teknike përfundon me 26 Qershor dhe se nuk do të ketë koalicion me PD –në. Edi Rama nuk e pranon sfidën e Bashës për një debat publik dhe për këtë thotë se ka një arsye.

Tv Klan