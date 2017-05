Rama i përgjigjet LSI: Mosregjistrimi në koalicione për shkak të Kushtetutës

Publikuar | 18:29

Për herë të parë Kryeministri Edi Rama u është përgjigjur rezervave të LSI-së të shprehura menjëherë pas arritjes së marrëveshjes PS-PD për mohim të të drejtave të partive të vogla që nuk patën mundësi të regjistrohen në koalicione në zgjedhjet 25 qershorit. Kreu i LSI-së Vasili tha se kjo përbën një problem për demokracinë e përfaqësimit ndërsa kryeministri Rama thotë se Partitë e vogla nuk janë dhe nuk kanë qenë garante të demokracisë.

Moshapjen e afateve për regjistrimin e partive në koalicione Rama thotë se e ka kushtëzuar mosshtyrja e zgjedhjeve përtej muajit qershor duke shkelur Kushtetutën dhe rihapur lojëra në skenë dhe në prapaskenë.

Për kreun e qeverisë, marrëveshja me PD-në nuk është për bashkëqeverisje por për garantim të zgjedhjeve dhe për të mbyllur historinë e kontestimeve pas tyre.

Kryeministri përsëriti se Partia Socialiste synon të marrë 71 mandate e vetme në parlament për të vijuar rrugën e reformave të nisura për të bërë shtet./ TV KLAN

Kryeministri i vendit Edi Rama në komunikimin javor që mban në faqen e tij zyrtare të Facebook ka folur mbi marrëveshjen me kryeopozitarin Lulzim Basha për zgjidhjen e ngërçit politik. Ai u shpreh se marrëveshja ishte një nga ato rastet kur një krizë kthehej në një fillim të ri.

“Kjo javë solli atë që vetëm unë mbase nuk e besoja se mund të ndodhte. Kur them mbase unë ishte mbase instinkti që më jepte pakëz shpresë, pasi hendeku ishte mjaft i madh kur laku thuajse ishte i shtrënguar në fyt. Por përmbajtja e kapitujve ishte ca më e ndryshme përmes interpretimeve. Por çfarë ka më shumë rëndësi është se kjo marrëveshje është një nga ato rastet kur një krizë kthehet në një fillim të ri. Edhe pa u bërë marrëveshja, qeveria me urdhër administrativ ishte angazhuar për të mos harxhuar asnjë para publike. Ministrat e rinj teknikë do jetë si kujdestarë të etikës zgjedhore dhe nuk do kenë presion ndaj punonjësve për të marrë votën. 25 qershor do kemi zgjedhje të lehtësuara”,- tha Rama.

Rama komentoi edhe ministrat e rinj të qeverisë teknike të cilët i cilësoi si kujdestarë të etikës zgjedhore. Padyshim që nuk la pa përmedur edhe 71 mandatet për të mbajtur timonin politik në zgjedhjet e 25 qershorit që u dekretuan ditën e sotme nga Presidenti i vendit Bujar Nishani.

“Na duhen të paktën 71 mandate për të vazhduar që ta mbajmë ne timonin e reformave shtetbërëse, me të njëjtën formë që luftuam për Vetting-un, të luftojmë për ekonominë”,-tha ai./tvklan.al