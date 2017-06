Rama-Metës: S’ka nevojë për britma e kërcënime po për shtet

Publikuar | 21:52

Pas deklaratave të Ilir Metës reagoi Kryeministri Edi Rama.

Në një postim në rrjetet sociale Rama nuk e përmend me emër Metën apo LSI-në, por konteksti është i qartë kur thotë se “Shqipëria s’ka nevojë për britma e kërcënime, por për shtet, punë dhe mirëqenie.

“Ndaj mos flasim me vete e për vete, po me njerëzit e për njerëzit”, shkruan Rama.

Në një takim me mbështetësit e LSI në Fushë-Krujë, Meta vazhdoi edhe sot me retorikën e tij duke thënë se nuk do të lejojë prekjen e votës më 25 Qershor. “Dhe për të gjithë ata që nxituan të thonë se Ilir Meta kërcënoi si Ivanov, unë nuk jam as Ivanov, as Edi Rama as Lulushi, as Berisha për mua nuk ka gjë më të rëndësishme sesa fëmijët e të gjithë shqiparëve. Jo një mandat të preket, por as edhe një votë, pasi do ju jap fjalën e shqiptarit, fjalën e malësorit, fjalën e skraparlliut, s’do ketë më vrimë për Edi Ramën, s’do ketë vrimë për shefat e policisë së antidrogës. Askush nuk do vërë dorë mbi shqiptaret. Ka ardhur ora që ta fillojmë vettingun në 25 qershor me kreun e Rilindjen”./tvklan.al