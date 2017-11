Publikuar | 15:50

Për Kryeministrin Edi Rama lufta me krimin nuk është lojë politike mes qeverisë që lufton krimin e atyre që luajnë politikisht e mediatikisht me krimin për baltosjen e qeverisë.

Në një reagim në rrjetet sociale, pas prezantimit të operacionit policor “Forca e Ligjit”, Kryeministri shkruan se nga lufta me krimin, ajo që fiton është Shqipëria dhe njerëzit e këtij vendi.

“Prezantohet Operacioni Policor Forca e Ligjit dhe Task Forca Speciale e Policisë së Shtetit kundër Krimit të Organizuar, e cila do të asistohet në terrenin e kësaj faze të re të luftës me krimin, nga agjentë të FBI dhe të disa agjencive prestigjoze kundër krimit në Gjermani, Itali dhe Britaninë e Madhe – lufta me krimin nuk është lojë politike dhe mes qeverisë që lufton krimin e atyre që luajnë politikisht e mediatikisht me krimin për baltosjen e qeverisë, dallimi është i qartë: Nga lufta fiton Shqipëria dhe njerëzit e zakonshëm të saj”.

Më tej, Rama shkruan se “nga loja ziejnë kazanet e politikës e të medias që helmojnë pa pushim opinionin për hesape mizerabël, politike e financiare, por edhe për të penguar drejtësinë e re që po vjen”./tvklan.al