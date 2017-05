Rama: Nuk ka marrëveshje të fshehtë me Bashën

Publikuar | 23:10

Nga Fieri, kryeministri Edi Rama ka ripërsëritur deklaratat e tij duke hedhur poshtë aludimet për një marrëveshje të fshehtë me kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

“Kur bëmë marrëveshjen nuk llogaritëm sa karrige donin ata. Në atë moment bëmë gjënë e duhur. Mos humbni kohë me ata që dalin në TV dhe thonë këta janë marrë vesh. Ne jemi marrë vesh vetëm për një gjë: ja sheshi, ja mejdani dhe pastaj vendos populli kush do mbajë timonin e reformave për 4 vitet e ardhshme”, tha kreu i qeverisë në një takim me gratë dhe vajzat e qytetit të Fierit./Tv Klan