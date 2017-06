Rama: Na jepni votën t’ju shpëtojmë nga shushunjat e partive të vogla

Publikuar | 16:00

Në Ersekë, Buçimas dhe Pogradec ku zhvilloi takime elektorale Edi Rama kërkoi votën për vetë dhe Partinë Socialiste si e vetmja forcë e besueshme në garën e 25 qershorit.

Premtimet e PD në këtë fushatë Rama i cilëson si boshe.

Në këto takime kryeministri i cilësoi partitë e vogla si shushunja që kanë pirë gjakun e shqiptarëve në gjithë këto vite pluralizëm.

Edi Rama premton një administrate shtetërore model nëse shqiptare do t’ia besojnë vetëm PS përgjegjësinë për të qeverisur.

“Është krijuar një sistem që një parti hyn në zyrat e shtetit dhe një parti merr drejtoritë, një parti merr patentat, një parti merr hipotekat. Nëse nuk i japim fund në 25 qershor kësaj historie të shëmtuar, kësaj historie shushunjash që ushqehen me gjakun e njerëzve që kthehet në votë, do ta kemi të pamundur, prandaj në 25 qershor duhet të shkoni në votime socialistë e demokratë për të çliruar veten tuaj nga kthetrat e zyrtarëve të korruptuar që ja u nxin jetën për t’ju dhënë një pronë, një hipotekë, një patentë; për t’u çliruar nga kthetrat zyrtarëve dhe zyrtarucëve të korruptuar që shfaqen në dyert e bizneseve dhe fermerëve që vënë gjoba. Kjo histori nuk ka për të marrë fund ndonjëherë nëse nuk i jep fund populli.

Të tjerët nuk janë në kërkim të timonit të qeverisjes, por të votave për të pasur një dorë në timon dhe për ta lëvizur timonin sa herë që duan ta ndalojnë makinën për nevojat e tyre personale. Të tjerët mos i llogarisni, vota për të tjerët është për t’u dhënë mundësi të fusin duart në xhepin tuaj, të fusin duart në punët tuaja, në punët e shtetit tonë, forca që nuk kanë lidhje me shtet ndërtimin dhe që për 27 vite kanë ndërtuar sistemin kanceroz të kapjes së sistemit të shtetit nga brenda duke kërcënuar se po nuk morën kaq drejtori, kaq agjenci kaq, zyra, nuk e lënë qeverinë të bëhet, nuk I lënë reformat dhe shtetin që të ndërtohet.

“Na ndihmoni ta shpëtojmë Shqipërinë nga Luli dhe të gjitha lulet e tjera që kanë lulëzuar në moçalin e krijuar këto 27 vjet. Moçal në hipoteka, moçal në patenta, moçal në licenca. Më ndihmoni dhe na ndihmoni që ta kemi timonin pa pasur të tjerë në prehër dhe e duam timonin për të bërë shumë më tepër për ju. Ju siguroj se po e patëm timonin pa të tjerë që na shantazhojnë që mos prek këtu e mos prek atje, se ky është i imi, atë zyrën e kanë ata tanët, se ndryshe ikën qeveria, unë po ju them në 4 vjet do të bëjmë një administratë shtetërore që do të jetë modeli i respektit për njerëzit e zakonshëm të këtij vendi…

Jo si sot, vjen nga Anglia vajza këtu në Kolonjë, ka bërë edhe një eksperiencë atje, vjen me dëshirën për të ndihmuar dhe kontribuar, ka profesionin, ka dinjitetin dhe integritetin dhe nuk shërben dot se vendin e saj e ka zënë dikush tjetër që s’ka as diplomë. Ajo e shkreta o duhet të kthehet në Angli ose duhet të futet tek ajo partia që të fut në punë edhe pa diplomë dhe t’i thotë që jo vetëm unë por edhe familja ime edhe gjithë komshinjtë e mi do të votojnë për ty, që të marrë një rrogë”, u shpreh Rama./tvklan.al