Rama – sipërmarrësve: Na vini në provë!

Publikuar | 15:43

Kryeministri Edi Rama, gjatë një takimi që zhvilloi me sipërmarrësit më të mëdhenj në Shqipëri, u kërkoi këtyre të fundit që ta vinin qeverinë në provë.

Ai tha se korrupsioni është një plagë që duhet luftuar dhe u kërkoi atyre që para se t’i binin shkurt duke përmbushur kërkesat e zyrtarëve të korruptuar, ta vënë në provë sistemin duke i raportuar ankesat.

“E vetmja gjë që do ju përsëris pa u lodhur është kjo: nuk mendoj se është e denjë, nuk është as etike, as patriotike që ju të zgjidhni rrugën e shkurtër duke u bërë palë me të korruptuarit dhe korruptorët në sistemin e qeverisjes. Nuk është as etike dhe as patriotike që në vend që të ngrini telefonin ministres së Shtetit drejtpërdrejtë që të marrë masa ndaj kujtdo që ju cenon qetësinë, të zgjidhni rrugën me histori pa fund… Unë e di që ka 1001 arsye për të thënë që mirë, mirë, por situata është ndryshe, të thoni pse t’i hyjë kësaj pune dhe pastaj të ndeshem me lloj-lloj situatash, ndërkohë që i bie shkurt”, tha Rama.

“Përkundër të gjitha këtyre arsyeve, unë dua t’ju them se duhet të na vini në provë dhe në rast se nuk e konstatoni se nuk është kështu siç unë po them, atëherë është e drejta juaj të ktheheni tek rruga e vjetër dhe t’i zgjidhni çështjet me marrëveshjet, me zonën e errët të administratës”.

Kryeministri tha se nuk po u kërkonte sipërmarrësve të spiunonin, por ndihmë për vendosjen e një standardi të ri në vend. Ai madje shkoi deri aty sa u kërkoi sipërmarrësve të mos lejojnë të auditohen nga punonjës që nuk janë të veshur siç u takon. “Mos i lejoni me xhinse apo me shapka”, tha Rama.

Ai u kërkoi kompanive më të mëdha shqiptare ta ndihmojnë qeverinë në luftimin e informalitetit, pasi sipas tij informaliteti së pari dëmton kompanitë e mëdha.

Në takimin e zhvilluar në ambientet e Kryeministrisë ishte e pranishme edhe ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Sonila Qato.