Rama sulmon LSI-në: Hipotekat në Vorë janë bllokuar, punët i kemi bërë ne, ata vetëm kanë votuar

Publikuar | 10:55

Gjatë mitingut elektoral në Vorë paraditen e sotme, Kryeministri Edi Rama ka sulmuar LSI-në dhe i është përgjigjur akuzave të saj.

Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se nuk ka luftë dhe asgjë personale me asnjë parti politike. Sipas tij, gara e Partisë Socialiste është për të reformuar administratën shtetërore.

Duke folur për koalicionet, Rama nënkuptoi LSI-në kur tha se duhet të krenohen me punët që ka bërë kjo qeveri, pavarësisht se ata vetëm kanë votuar në Parlament dhe s’kanë bërë asnjë reformë.

“Unë nuk kam dalë në këtë fushatë për luftë, kam dalë për garë po jo garë me të tjerët. Unë nuk e di çfarë kanë, janë çmendur, bërtasin, çirren, as po ju thotë njeri gjysëm llafi. Pse i shqetëson kaq shumë vetëm një gjë, duam të bëjmë shtet, duam të bëjmë administratë. Pastaj vijnë në Tiranë thonë ku është tepsia. Ore jemi këtu për njerëzit, duhet të regjistrojmë tokat, ata na kanë votuar për këtë punë.

Jo, unë dua hipotekën, patentat, midhjet, oktapodin, burgun, vjen tjetri thotë dua pastruesen. Ai ka pastrueset e veta. Si mund të bëhet shtet kështu, dhe kjo s’është personale. Unë nuk them që e ka fajin ajo parti apo kjo parti. Dhe ne me koalicionin kemi bërë punë shumë të mira. Pavarësisht se punët i kemi bërë vetëm ne, ata na kanë dhënë votën se mendjen tek tepsia. Por të dalin të krenohen me punët që kemi bërë”, u shpreh Kryeministri Edi Rama.

Duke marrë shembullin e 40 mijë personave që nuk hipotekojnë dot shtëpinë, Rama u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë socialistët që administrata shtetërore mos të ndahet sipas orekseve të partive por të reformohet dhe t’i shërbejë njerëzve.

“Se hipotekën e ka parti tjetër. Për këta 40 mijë njerëz doni t’i tundin letrat në dorë ndërkohë që ne ja u bëjmë legalizimin falas. Tani pse nuk ja u bën partia hipotekën këtyre 40 mijë njerëzve, se ka zgjedhje. Unë këtyre 40 mijë njerëzve u them votoni PS dhe 40 mijë lejet e legalizimeve që i mbani në duar ne do ja u bëjmë tituljl pronësie brenda këtij viti. Dhe po ashtu ju them votoni PS dhe do marrin fund historia e regjistrimit të pronës, çdo pronë do të regjistrohet”, deklaroi Kryeministri Rama.

Kryeministri përmendi edhe kryebashkiakun e Vorës nga radhët e PD, Fiqiri Ismailin, për të cilin tha se del në rrugë dhe thotë që Edi Ramën e ka mik. Kreu i qeverisë i bëri thirrje gjithashtu që më 25 qershor të votojë Partinë Socialiste.

“Fiqo kemi detyrimin që liqenet e Vorës mos i marri tepsia. Mblidhe mendjen dhe krushkun ta kesh mirë me shëndet edhe të keni harmoni familjare. Fiqo, Shabani, Saliu, Luli në gjithë Shqipërinë për 8 vjet bënë vetëm 21 mijë legalizime, nga këto vetëm 15% shtëpi”, tha Rama. /tvklan.al