Bien 24 dokumente/ Rama: Do të shkojmë drejt reduktimit maksimal të burokracisë

Publikuar | 15:55

Vetëm brenda një muaji janë 24 dokumente të cilat me vendim të qeverisë nuk iu kërkohen më qytetarëve dhe biznesve në zyrat e shtetit.

Në këtë listë janë dhe një numër vërtetimesh apo dokumentesh që lëshohen nga drejtoritë e varësisë së Ministrisë së Financave që me urdhër të ministrit Ahmetaj nga kjo e enjte nuk do të kërkohen më as për individët edhe as per subjektet tregtare.

Duke e vleresuar si shumë të rendesishëm informimin e qytetarëve lidhur me shkurtimin drastik të dokumenteve dhe burokracive që i shoqërojnë në sportelet publike, kryeministri Rama doli vetë në një konferencë për shtyp.

“Do t’ju lutesha që perveç “lajmeve të rëndësishme” si ajo e ka kush e ka fajin e bllokimit të foltores së parlamentit të merreshit dhe me këtë”.

Rama ripërsëriti apelin për të refuzuar çdo punonjës që ju kërkon t’i sigurojnë vetë këto dokumente.

Ashtu sikurse ka premtuar në fushatë, kryeministri thotë se anulimi i dokumentacionit që kërkohet nga sportelet e administratës publike do të vazhdojë duke i reduktuar maksimalisht burokracitë që e shoqërojnë lëshimin e tyre për qytetarët.

Fjala e Kryeministrit Edi Rama:

“Sot ne jemi në një situatë të ndryshme kur ishim vetëm pak ditë më parë, pasi ka një numër të konsiderueshëm letrash që përkthehen në rrugëtim e shpenzime që nuk duhet t’u kërkohen më qytetarëve nga shteti.

Duke filluar nga çertifikata personale e familjare. Qytetarët të refuzojnë çdo kërkesë të çdo zyre për çertifikatë dhe lekë dhe të kërkojnë aty në sportel që cilido që u kërkon një gjë të tillë, ta bëjë vet. Çertifikatat personale, çertifikatat familjare janë aty. Vërtetimet e pensionit po ashtu. Konfirmimet për gjendjen aktive të mjetit, vërtetimet për lejet e ndërtimit, kopje e kartelës së pasurisë janë të gjitha dokumente që janë aty.

Aty ku këto dokumente kërkohen, i takon nëpunësit përkatës që t’i sigurojë këto për llogari të qytetarit. Ndërkohë, ministri i Financave dhe Ekonomisë ka urdhëruar të gjitha institucionet e varësisë që të mos kërkojnë më dokumentet e mëposhtme:

-Çertifikatën e regjistrimit

-Ekstraktin historik të kompanisë

-Vërtetimin për regjistrin e investitorit

-Vërtetim për individë të paregjistruar

-Vërtetim statusi

-Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit

-Dëshmi penaliteti

-Dhe të gjitha llojet e dokumenteve që gjenerohen nga sistemi i gjendjes civile.

Për të gjitha këto është shteti, administrata që duhet të marrë masa t’i garantojë përmes sistemit “e-Albania”.

Kjo do të thotë 56 vjet pritje që konsumohen nga qytetarët, kompanitë thjesht dhe vetëm për të marrë vërtetime”. /tvklan.al