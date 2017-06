Video/ Rama: U hap dera e drejtësisë së re!

Publikuar | 16:20

Menjëherë pasi Kuvendi miratoi me 100 vota pro listën e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kryeministri Rama u shfaq i lumtur para mediave duke theksuar se “u hap dera për drejtësinë e re”.

“Jam shume i lehtësuar që u kapërcyen të gjitha pengesat. Nga sot fillon zbatimi i reformës, orët për gjyqtarë dhe prokurorët e korruptuar janë të numëruara. Ka diçka që e bën shumë të rëndësishëm këtë proces, që është se gjyqtarëve dhe prokurorëve të pastër nuk do ia kenë më për nder deputetëve dhe jam i bindur se sot është çelur falë këtij procesi dera e drejtësisë së re.”

Nga ana tjetër Rama tha se askush nuk duhet të mendojë se gjithçka do jetë fushë me lule, “përkundrazi do të duhet garanti, gardiani dhe prijësi në këtë proces që është Partia Socialiste”.

Lidhur me fushatën elektorale, Rama tha se “të gjithë e shohim është fushata më e qetë që kur mbaj mend unë nga pikëpamja e retorikës, ndotjes së mjedisit, nga fakti që palët sigurisht thumbohem me njëra-tjetrën, ka edhe momente që kalohet caku.”

Rama tha se “ajo që e ka bërë fushatën të çuditshme është futja e presidentit të zgjedhur në fushatë”, duke folur për Metën që po bën fushatë për LSI-në.”

“Unë nuk dua të bëj komente për këtë sepse fokusi jonë në këto ditë janë njerëzit.”

Lidhur me thirrjen e tij për policinë që të përfshihet në fushatë, Rama tha se “çdo njeri dhe mbi të gjitha, çdo autoritet publik, e çdo kryeministër nuk është i pagabueshëm dhe është shumë e rëndësishme që nëse gabon të pranojë gabimin e të kërkojë ndjesë…qëllimi im nuk ishte që të turrja policinë në zgjedhje, por pavarësisht se kush ishte qëllimi im, mënyra se si unë e komunikova ishte e gabuar dhe kam kërkuar ndjesë.”/tvklan.al