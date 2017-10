Rama: Uroj që Saimiri të provojë që s’ka lidhje me trafikun e drogës

Publikuar | 16:00

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas kërkesës për arrestimin e ish-ministrit Saimir Tahiri. Në një postim në Facebook, Rama shkruan se uron që Tahiri të provojë deri në fund që është i pafajshëm dhe nuk ka lidhje me trafikun e drogës.

“Kur them dua një vend me drejtësi kuptoj vetëm drejtësi! Kur them dua të vërtetën nga drejtësia s’e bëj si ata që veç janë tallur dhe tallen me drejtësinë prej 27 vjetësh rresht! E besoj këtë fjalë megjithë mend dhe luftoj për kuptimin e plotë të kësaj fjale, megjithë zemër. Drejtësi për të gjithë dhe drejtësi mbi këdo.

Uroj që Saimiri të provojë deri në fund që s’ka lidhje me këtë histori kriminelësh. Por këtë dua ta mësoj nga drita e së vërtetës dhe këtë dritë s’e kam as unë, as qeveria, as partia. E ka vetëm drejtësia që duhet të na e ndriçojë këtë udhëkryq mes llafeve e provave. Deri në fund”, shkruan Rama në Facebook.